Вторичное жилье в Крыму подорожало на треть со времени присоединения﻿

В начале 2019 года средняя цена квадратного метра в Крыму составила 74,9 тыс. рублей, сообщает РБК. Это на 32% выше, чем в июне 2014 года, когда полуостров был присоединен к России.

Весной и летом 2014-го года в связи с неопределенным политическим и экономическим статусом полуострова цены на жилую недвижимость Крыма резко начали падать. В июне средняя стоимость вторичного жилья составляла 56,6 тыс. руб. за 1 кв.м. В июле она упала до 50 тыс. руб. за 1 кв.м.

Но уже в августе цены уверенно пошли вверх. Так, в феврале 2015 года стоимость вторичных квартир увеличилась почти вдвое и достигла 98,6 тыс. руб. за 1 кв.м. С февраля по июль 2015 года цены на вторичное жилье немного опустились. Но объявление точных сроков возведения Крымского моста спровоцировало новую волну спроса. В феврале 2016 года стоимость "вторички" достигла пика, составив 108,3 тыс. руб. за 1 кв.м. Это на 35% превысило показатель 2015 года.

Как отмечают эксперты, копить на покупку квартиры в Крыму придется дольше, чем во всех остальных регионах России. В среднем для того, чтобы собрать деньги на вторичное жилье, жителю полуострова потребуется более 13 лет.

Фото: domofond.ru

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