В Сочи в районе Дагомыс на землях, которые в 1896 году были выбраны под имение царя Николая II, обустроят апарт-отель, сообщает РБК. На этой территории до сих пор сохранилась значительная часть парка, возведенного в XIX веке.
Под апарт-отель переделают гостиничный комплекс, здание которого было построено в 1982 году. Общий объем инвестиций в проект заявлен в размере 2,3 млрд рублей. Девелопером проекта выступает группа компаний Le Rond Group. Оператором комплекса будет международная компания AcorHotels.
Комплекс будет насчитывать 457 апартаментов. 22 номера апарт-отеля планируется оборудовать в соответствии с потребностями гостей с ограниченными физическими возможностями.
Семья Николая II приобрела землю на берегу моря в Дагомысе в 1896 году. Долгое время Дагомыс наряду с Красной Поляной был царским имением, где отдыхали члены семьи Романовых и приближенные ко двору министры. В 70-х годах прошлого века в этом же районе югославской фирмой "Маврово" построена гостиница "Дагомыс". Она считалась одним из самых комфортабельных мест отдыха в СССР. Этот комплекс существует по сей день.
Фото: sochi.com
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