Для участия в Акселерационной программе Build UP подано уже более 140 заявок

В Технопарке "Сколково" прошла конференция Build UP Open Day с участием российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных и инновационных компаний, консультантов и экспертов.

На форуме состоялся открытый диалог о возможностях акселерационной программы Build UP и трендах в области инноваций. В открытой дискуссии приняли участие президент ПАО "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин, генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз, вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов, директор ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрий Калаев.

О трендах и способах внедрения новых технологий в строительную отрасль рассказали ведущие отраслевые эксперты — ректор МГСУ Андрей Волков, председатель российского совета по зеленому строительству Гай Имз, заместитель директора инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н. Э. Баумана Вячеслав Селезнев.

Фонд "Сколково" представил первые итоги программы Build UP - первого масштабного проекта на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий, стартовавшего 19 декабря 2018 года.

На участие в Акселерационной программе подано уже 140 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска и других городов России.

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург. Общая доля стартапов из других городов России составила 50%. Около 10% проектов поступило от международных компаний из Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции.

Наиболее популярным направлением стали инновации в области строительства — 40% поданных заявок. 28% стартапов сфокусированы на высокотехнологичных проектах и инженерных технологиях. Реализовать проект по улучшению качества жизни готовы 21% участников. Доля новых бизнес-идей в сфере продаж и маркетинга составляет 11%. Из числа поданных заявок 36% стартапов являются действующим бизнесом, 25% проектов находятся в стадии опытной разработки, 22% потенциальных участников программы только готовятся к запуску бизнеса.

По словам президента ПАО "Галс-Девелопмент" Сергея Калинина, Россия является одним из лидеров мирового рынка инноваций в строительной отрасли. Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к этой сфере со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и зарубежных коллег.

"Хочу отметить, что почти половина поданных заявок на участие в акселерационной программе направлена на решение наших ключевых задач — модернизация и ускорение производства. Мы возлагаем большие надежды на качественную оценку проектов, по итогам которой мы сможем пилотно внедрить наиболее прогрессивные идеи, имеющие практический смысл, ощутимый и измеряемый эффект в масштабе крупных объектов недвижимости", — подчеркнул Сергей Калинин.

Генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест"Алена Дерябина отметила, что участники программы Build Up ждут любых технологических решений, способных революционным образом сократить сроки строительства, так как сроки — это один из основных критериев успешности девелоперского проекта. Второй важный момент — это качество продукта.

Свыше 700 зарегистрированных участников дня открытых дверей свидетельствуют о высокой заинтересованности рынка в подобной инициативе. Открытое обсуждение программы с привлечением внешних экспертов даст дополнительный толчок и увеличит количество заявок, поданных для участия в акселерационной программе Build Up, подчеркнул президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз.

По словам вице-президента, исполнительного директора Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олега Дубнова, Build UP — важный проект. Одна из целей — ускорить коммерциализацию новых технологий за счет создания эффективного механизма взаимодействия крупного бизнеса и стартапов в формате акселерационной программы.

Директор ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрий Калаев подчеркнул, что в России активно развивается множество стартапов, решения которых могут быть эффективны как для российского, так и для зарубежного строительного бизнеса. Партнерство с компаниями Дон-строй", "Галс-Девелопмент", "ФОДД" и Фондом "Сколково" дадут ощутимый результат в виде конкретных пилотных проектов и внедрений новых решений для бизнеса.

Этап сбора заявок в акселерационную программу Build UP продлится до 15 марта. За это время планируется привлечь около 200 проектов. По результатам экспертной оценки перспективные разработки будут отобраны в программу, где стартапы получат возможность бесплатно поработать в акселераторе с возможностью индивидуальных консультаций с профильными экспертами с целью совершенствования предлагаемых технологий и их адаптации под задачи бизнеса.

В мае 2019 года состоится очная защита проектов, в рамках которой стартапы представят свои разработки руководителям компаний. Программа Build UP завершится в сентябре 2019 года. По итогам не менее 12 проектов будут внедрены на объектах ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-строй Инвест" и ЗАО "Фодд".

Познакомиться с информацией об акселераторе и подать заявку можно на сайте: ww. buildup.sk.ru

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