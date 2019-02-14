Квартиры площадью более 2000 кв метров найдены в Москве﻿﻿

Самое большое жилье в столичном мегаполисе обойдётся покупателю в 2,6 млрд рублей, сообщает компания "ЦИАН". За эту сумму предлагается пентхаус площадью 2181 кв. метров на последних этажах комплекса "Башня Федерация".

Как отмечают эксперты, помимо того, что это самое большое жилье, выставленное на продажу в столице, это еще и самый высокий пентхаус в Европе, находящийся на уровне 360 метров над землей. Причем для будущего собственника оборудованы два приватных лифта, подъем или спуск на которых займет всего 55 секунд. Кроме жилой зоны, в апартаментах запроектирован полностью изолированный блок для ведения бизнеса, с офисными помещениями для сотрудников и переговорными комнатами.

Второе место в рейтинге самого большого жилья в Москве занимает квартира в жилом комплексе (ЖК) "Воробьевы горы". Ее площадь достигает 2000 квадратных метров. Пентхаус, расположенный на 16 и 17 этажах комплекса стоит 1,15 млрд рублей.

Третью позицию в рейтинге занимают апартаменты в ЖК "Дом на Мосфильмовской". Их площадь равна 1971 кв. метр. Стоит такое жилье 3 млрд рублей.

Четвертое место досталось четырехуровневому пентхаусу в ЖК "Рублевский". Чек лота площадью 1387 "квадратов" составляет 413,6 млн рублей. Замыкает топ-5 квартира площадью 1175 кв. метров в ЖК "Ломоносов". Стоимость двухуровневого пентхауса — 617,1 млн рублей.

Фото: cian.ru

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