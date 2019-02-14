Власти определили критерии достройки жилья по старым правилам

Объекты, построенные на 30%, будут достраиваться по старым правилам, сообщает РИА Недвижимость.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, работающие со средствами граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства с применением эскроу-счетов. Глава Минстроя России Владимир Якушев назвал критерии для многоквартирных домов, которые позволят достроить по старым правилам.

По словам министра, примерно 30% застройщиков жилья находятся в красной зоне по своей кредитоспособности. Иными словами, они могут не получить необходимого банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.

Якушев отметил два основных критерия для достройки объектов по старым правилам — это готовность и наличие дольщиков. "Мне кажется, мы нашли достаточно правильное решение, которое также было поддержано главой государства", — подчеркнул глава Минстроя.

Ещё одно предложение было сделано в отношении ряда субъектов РФ, чтобы предоставить им право самим определять этот порог готовности и количества ДДУ.

"При этом будет заранее прописанная оговорка. В случае, если субъект взял на себя право принять такое решение, то в случае если застройщики не справятся, субъект должен будет достроить их за свой счёт", — подчеркнул Якушев.

Фото: bk55. ru

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