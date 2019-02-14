Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц

Арендные ставки на жилые объекты, из окон которых видна главная столичная достопримечательность, доходят до 2 млн руб. в месяц, говорится в исследовании компании Savills.

На первом месте в рейтинге рекордно высокой аренды жилья стоит полностью меблированная резиденция площадью 150 кв.м в здании гостиницы "Москва". Из ее окон открывается панорамный вид на Кремль. Цена вопроса — 2 млн руб. в месяц. В квартире две спальни, большая кухня, кабинет, который можно переоборудовать в дополнительную спальню или детскую.

Помимо этого есть две гардеробные, три ванные комнаты, а также подсобное помещение для стирки. Проживание включает услуги по уборке, консьерж-сервис и одно место для автомобиля на подземной парковке.

Второе место занимает лот за 1,2 млн руб. в месяц. Это трехкомнатная квартира с видом на Кремль, которая сдается в аренду в высотке на Котельнической набережной. В квартире выполнена дизайнерская отделка, установлена дорогая мебель и бытовая техника, есть собственная система безопасности, на площадке — консьерж и камеры видеонаблюдения.

Почетное третье место в рейтинге занимает четырехкомнатный пентхаус площадью 235 кв.м в Газетном переулке. Его ежемесячная аренда обойдется в 1 млн рублей. В квартире просторная гостиная с четырехметровыми окнами, гардеробные, три спальни с отдельными ванными комнатами, а также кабинет. В подземном паркинге предусмотрено машино-место.

Фото: r4es

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