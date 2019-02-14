Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц

Арендные ставки на жилые объекты, из окон которых видна главная столичная достопримечательность, доходят до 2 млн руб. в месяц, говорится в исследовании компании Savills.
На первом месте в рейтинге рекордно высокой аренды жилья стоит полностью меблированная резиденция площадью 150 кв.м в здании гостиницы "Москва". Из ее окон открывается панорамный вид на Кремль. Цена вопроса — 2 млн руб. в месяц. В квартире две спальни, большая кухня, кабинет, который можно переоборудовать в дополнительную спальню или детскую.
Помимо этого есть две гардеробные, три ванные комнаты, а также подсобное помещение для стирки. Проживание включает услуги по уборке, консьерж-сервис и одно место для автомобиля на подземной парковке.
Второе место занимает лот за 1,2 млн руб. в месяц. Это трехкомнатная квартира с видом на Кремль, которая сдается в аренду в высотке на Котельнической набережной. В квартире выполнена дизайнерская отделка, установлена дорогая мебель и бытовая техника, есть собственная система безопасности, на площадке — консьерж и камеры видеонаблюдения.
Почетное третье место в рейтинге занимает четырехкомнатный пентхаус площадью 235 кв.м в Газетном переулке. Его ежемесячная аренда обойдется в 1 млн рублей. В квартире просторная гостиная с четырехметровыми окнами, гардеробные, три спальни с отдельными ванными комнатами, а также кабинет. В подземном паркинге предусмотрено машино-место.
Фото: r4es
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Аренда за границей: чего стоит ждать и чего надо бояться
Аренда офисной и торговой недвижимости начала дорожать
Аренда комнат в коммуналках подорожала
Аренда комнат в ближнем Подмосковье дорожает даже в городах без метро
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Потери из-за расширения теневого сектора несет и бюджет страны.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Какая революция произошла в Армении, что сейчас там происходит и чего ждать в будущем. Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.