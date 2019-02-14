Из-за вступления в силу с 1-го июля новых правил для застройщиков с рынка Московского региона могут уйти до 30% игроков, информирует "Инком-Недвижимость". Сильнее всего пострадают девелоперы, работающие в Подмосковье.
По мнению аналитиков, согласованных проектов, которые сейчас реализуются по старым правилам, хватит на один-два года. Больше всего от нововведения пострадают девелоперы, которые реализуют свои проекты в Московской области, где спрос и платежеспособность ниже, чем в столице.
Напротив, в выигрышном положении окажутся компании, работающие в Новой Москве. Здесь ведется наиболее активное строительство жилья. Прежде всего, комфорт-класса.
Изменение правил для застройщиков отразится и на спросе. По прогнозу экспертов, каждый пятый покупатель будет вынужден в этом году выйти на сделку, опасаясь повышения ипотечных ставок.
Подогревать спрос станет и обещанное повышение цен на новостройки. Из-за удорожания строительства они могут вырасти до 15% в следующем году.
Фото: mosreg.ru
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