Власти Подмосковья планируют собрать с незарегистрированных дач 1,6 млрд руб. налогов за 3 года

Власти Подмосковья намерены к 2022 году вовлечь в налоговый оборот всю незарегистрированную на сегодняшний день недвижимость, информирует "Интерфакс". Это позволит дополнительно привлечь в областной бюджет около 1,6 млрд рублей.

Как заявил министр имущественных отношений региона Владислав Коган, общий результат от вовлечения в налоговый оборот этих объектов составит не менее 1,6 млрд за три года. В первый год в бюджетную систему поступит 600 млн рублей. В последующие два — по 500 млн.

Ранее сообщалось, с 2016 года в Подмосковье было вовлечено в налоговый оборот около 450 тыс. объектов незарегистрированной недвижимости. Из них 190 тыс. — в 2018 году.

В 2019 году подмосковные власти планируют отправить владельцам незарегистрированной недвижимости уведомления о самовольности построек с предупреждением о возможном сносе.

Проект по выявлению и постановке на кадастровый учет подобно собственности стартовал в Московской области в сентябре 2016 года. Тогда в общей сложности Минмособлимущество выявило более 900 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости.

Фото: infox.ru

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