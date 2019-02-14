Архитектор из Аргентины сделал мини-квартиру из старой цистерны﻿

Аргентинский архитектор Мартин Марро (Martin Marro) предложил использовать бак из-под нефтепродуктов в качестве жилого помещения, сообщает РБК. Старую цистерну он превратил в компактную комнату со спальным местом и книжными полками.
Со стороны желтый резервуар ничем не примечателен. Но если заглянуть внутрь, то окажется, что за круглой металлической стеной скрывается целая спальня-гостиная.
В желтом металлическом баке есть кровать, кресло, несколько книжных полок, небольшой стол и плазменный телевизор. По внутренней поверхности комнаты-капсулы аргентинец развесил материалы, по которым разрабатывался проект бака-спальни. И, конечно, семейные фотографии.
Этот проект его автор посвятил реконструкции семейного дома. По воспоминаниям Марро, в детстве рядом с его домом стояла точь-в-точь такая же цистерна. В 1940-е годы семья Марро жила на автозаправке.
Такую необычную квартиру можно перевозить с места на место. Сначала цистерну архитектор установил рядом со своим домом. А затем она отправилась на выставку современного искусства.
Фото: realty.rbc.ru
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