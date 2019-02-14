Российские власти планируют отменить ограничение по срокам действия льготной ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми, информирует "РИА Недвижимость".
В настоящее время льготная ставка по ипотеке в 6% предоставляется семьям при рождении второго и третьего ребенка на максимальный срок в восемь лет. Этот временной порог планируется снять, то есть льгота будет действовать в течение всего срока кредитования.
В правительстве начали готовить поправки к данному закону. Напомним, что программа государственного субсидирования ипотечных ставок для семей была запущена в начале 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. На льготный процент по ипотеке могут претендовать покупающие первичное жилье семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го рождается второй, третий и последующие дети.
В середине января 2019-го вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей. Правда, не уточнив, когда именно они вступят в силу.
Фото: amur.info
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