Национальные "зеленые стандарты" в строительстве утверждены в России﻿

Впервые в России разработаны и утверждены национальные стандарты зеленого строительства, информирует "Интерфакс". На данный момент утверждены четыре государственных национальных "зеленых стандарта".
По словам президента НИУ МГСУ (Национального исследовательского Московского государственного строительного университета) Валерия Теличенко, в России в настоящее время активно развивается движение в сфере зеленого строительства, зеленых технологий.
"Мы надеемся, что наши стандарты получат широкое распространение. Все они добровольного применения, но их применение означает знак качества", — подчеркнул Валерий Теличенко.
Отмечается, что первые стандарты посвящены общим положениям, подходам и терминам. Это станет основой дальнейшего развития.
Мы продолжаем работу в этом направлении. В планах на этот год разработка еще около 3-4 стандартов. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц", - сказал В. Теличенко.
Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил первые национальные "Зеленые стандарты", которыми, могут воспользоваться в своей работе российские девелоперы.
Фото: giprogor. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Объем инвестиций россиян в строительство с 2004 года составил 12 трлн рублей
Строительство загородных домов в Подмосковье сократилось на треть
|Коммерческое строительство в Великобритании почти остановилось из-за Brexit
|Строительство новых офисов в Москве упало до рекордно низких значений
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Потери из-за расширения теневого сектора несет и бюджет страны.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях
Почему для России так важно не проиграть в Венесуэле, "Правде.Ру" объяснил эксперт.