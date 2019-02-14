Национальные "зеленые стандарты" в строительстве утверждены в России﻿

Впервые в России разработаны и утверждены национальные стандарты зеленого строительства, информирует "Интерфакс". На данный момент утверждены четыре государственных национальных "зеленых стандарта".

По словам президента НИУ МГСУ (Национального исследовательского Московского государственного строительного университета) Валерия Теличенко, в России в настоящее время активно развивается движение в сфере зеленого строительства, зеленых технологий.

"Мы надеемся, что наши стандарты получат широкое распространение. Все они добровольного применения, но их применение означает знак качества", — подчеркнул Валерий Теличенко.

Отмечается, что первые стандарты посвящены общим положениям, подходам и терминам. Это станет основой дальнейшего развития.

Мы продолжаем работу в этом направлении. В планах на этот год разработка еще около 3-4 стандартов. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц", - сказал В. Теличенко.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил первые национальные "Зеленые стандарты", которыми, могут воспользоваться в своей работе российские девелоперы.

Фото: giprogor. ru

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