Продажи новостроек в 17 крупнейших городах Китая в феврале 2019 года резко снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК.
Самое большое снижение зафиксировано в Янчжоу в провинции Цзянсу, Фучжоу в провинции Фуцзянь и Чжаоцин в провинции Гуандун. Там число сделок сократилось на 80%.
Для того, чтобы стимулировать спрос, некоторые девелоперы в этих городах снизили стоимость квадратного метра в своих проектах на $300. Однако Ассоциация по торговле недвижимостью Китая призвала застройщиков не вступать в "ценовую войну".
В январе 2018 года число сделок у трех крупнейших китайских девелоперов Country Garden, China Vanke и China Evergrande Group сократилось почти на треть. Причем среднем по стране доля пустующего жилья достигает 22%.
По мнению аналитиков, главной причиной спада является слишком большой объем предложения. В начале 2018 года квартиры на первичном рынке Китая быстро раскупались. Эксперты прогнозировали, что данная тенденция продолжится и дальше. Но покупательская активность в 2019 существенно снизилась. Причем продажи нового жилья в Китае могут сократиться еще на 10%.
Фото: sakhchina. ru
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