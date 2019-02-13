Девелоперы из Гонконга планируют возвести на Камчатке курортный комплекс﻿

Представители многоотраслевого гонконгского холдинга Sun Group прибыли в Камчатский край для подробного изучения возможности строительства курортного комплекса в ТОР "Камчатка". Об этом передает ДВ-РОСС.

Как говорится в официальном сообщении, цель визита гонконгских партнеров - осмотр площадок ТРК "Зеленовские озерки" и ТРК "Паратунка". Иностранные бизнесмены изучают возможность строительства комплекса бальнеологических курортно-санаторных учреждений. Проект включает строительство гостиницы на 300 мест, лечебных и санаторных учреждений.

Представителей Sun Group интересовал потенциал участия иностранного бизнеса в реализации других проектов туристско-рекреационной отрасли на полуострове.

Топ-менеджеры компании хорошо информированы об инвестиционном потенциале Камчатки в сфере туризма и, по предварительным оценкам, позитивно оценивают финансовые вложения в эту отрасль.

Представители Sun Group также рассматривают возможность строительства курортных комплексов на острове Русский в Приморском крае.

Фото: sanatoriums-russia.ru

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