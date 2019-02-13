Севастополь представит участки для строительства объектов энотуризма﻿

Власти Севастополя предложат инвесторам на форуме в Сочи восемь участков для строительства объектов энотуризма и создания виноградников, сообщает ТАСС. Развитие виноградарства и виноделия является наиболее перспективным для Севастополя направлением сельского хозяйства.

Как отметили в городском департаменте сельского хозяйства, разрабатывается ряд проектов в области винного туризма. Они позволят увеличить турпоток в регион.

Ожидается, что на инвестфоруме в Сочи форуме будет представлен проект "Терруар Севастополя". В том числе восемь земельных участков в районе сел Верхнесадовое и Черноречье.

Из них четыре больших участка по 20 га, по 40 га для выращивания винограда. Есть и небольшие участки: для строительства гостинично-рекреационной инфраструктуры, магазинов. Один участок под винный молл — торговый дом, сообщили в департаменте.

Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 4,28 тыс. га. Работает 17 виноделен.

Фото: fedpress.ru

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