Власти Севастополя предложат инвесторам на форуме в Сочи восемь участков для строительства объектов энотуризма и создания виноградников, сообщает ТАСС. Развитие виноградарства и виноделия является наиболее перспективным для Севастополя направлением сельского хозяйства.
Как отметили в городском департаменте сельского хозяйства, разрабатывается ряд проектов в области винного туризма. Они позволят увеличить турпоток в регион.
Ожидается, что на инвестфоруме в Сочи форуме будет представлен проект "Терруар Севастополя". В том числе восемь земельных участков в районе сел Верхнесадовое и Черноречье.
Из них четыре больших участка по 20 га, по 40 га для выращивания винограда. Есть и небольшие участки: для строительства гостинично-рекреационной инфраструктуры, магазинов. Один участок под винный молл — торговый дом, сообщили в департаменте.
Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 4,28 тыс. га. Работает 17 виноделен.
Фото: fedpress.ru
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