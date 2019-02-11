Власти Крыма настаивают на полной замене лифтов в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой к правительству России выделить три миллиарда рублей на замену всех лифтов в регионе, сообщает портал URA.RU. По словам главы полуострова, если денег не дадут, то в Алуште уже через год перестанет работать большая часть лифтов в жилых домах.
Как отмечают эксперты, проблема крайней изношенности лифтового хозяйства касается каждого российского города. По данным Минпромторга России за 2018 год, четверть из 433 тысяч домовых лифтов находится в критичном техническом состоянии.
За последние пять лет почти сто человек погибли из-за неисправности лифтов. В эту печальную статистику попали в том числе регионы Большого Урала. Так, в сентябре 2018 года в Перми неисправный лифт упал с восьмого этажа. Находившаяся в нем 68-летняя пенсионерка погибла. За месяц до этого инцидент с лифтом стал причиной смерти рабочего в Челябинске.
Напомним, что одно из самых страшных ЧП произошло в новостройке. В 2016 году на северо-западе Москвы рухнул лифт, в котором находились пятеро жителей. Все они погибли.
Фото: m24.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Механик лифта-убийцы из "Алых Парусов" получил 3,5 года колонии
Вслед за снегопадом Москву может накрыть "лифтопад"
|"Он так кричал!": лифт с жильцом рухнул с сорокового этажа
В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком оборвался с 11 этажа
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
На Западе у обывателя устоялось мнение, что переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin — это орудие, против которого не устоит ни одно танковое соединение. Считается, что пехота с такими комплексами может с легкостью остановить серьезное танковое продвижение.
И, отметил действующий президент Украины, национальную безопасность, свободу и благосостояние.
Системы распознавания биометрических данных захватывают и оружейников. На острие подобных разработок стоит немецкая оружейная компания, создавшая пистолет "Аирмакс Смарт". Это вполне заурядный пистолет, без выдающихся стрелковых характеристик. Но его электронная составляющая способна очень удивить.
Срок ультиматума ряда западных государств Николасу Мадуро истек. Что будет дальше, "Правде.Ру" рассказал эксперт.