Власти Крыма настаивают на полной замене лифтов в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой к правительству России выделить три миллиарда рублей на замену всех лифтов в регионе, сообщает портал URA.RU. По словам главы полуострова, если денег не дадут, то в Алуште уже через год перестанет работать большая часть лифтов в жилых домах.

Как отмечают эксперты, проблема крайней изношенности лифтового хозяйства касается каждого российского города. По данным Минпромторга России за 2018 год, четверть из 433 тысяч домовых лифтов находится в критичном техническом состоянии.

За последние пять лет почти сто человек погибли из-за неисправности лифтов. В эту печальную статистику попали в том числе регионы Большого Урала. Так, в сентябре 2018 года в Перми неисправный лифт упал с восьмого этажа. Находившаяся в нем 68-летняя пенсионерка погибла. За месяц до этого инцидент с лифтом стал причиной смерти рабочего в Челябинске.

Напомним, что одно из самых страшных ЧП произошло в новостройке. В 2016 году на северо-западе Москвы рухнул лифт, в котором находились пятеро жителей. Все они погибли.

Фото: m24.ru

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