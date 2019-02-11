Рынок ипотечных кредитов в России будет переведен в электронный вид до конца 2022 года, сообщает ТАСС. В августе 2018 года в России состоялись первые сделки с применением электронной закладной.
В соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", в России планируется перевести рынок ипотеки в электронный формат в течение ближайших трех лет, говорится в материалах к нацпроекту на портале российского правительства.
По прогнозам экспертов, внедрение цифровых технологий в процесс ипотечного кредитования позволит сократить время на покупку жилья с использованием ипотеки с нескольких недель до 1-3 дней. Помимо этого, это создаст условия для снижения ставки по кредиту на 0,1-0,3%.
Согласно нацпроекту, начиная с 2024 года в России планируется ежегодно вводить 120 млн кв. м жилья. К этому сроку будут выдавать 2,26 млн ипотечных кредитов в год. По предварительным итогам, в 2018 году было выдано 1,5 млн ипотек.
Фото: kp.ru
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