Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает снижение средней ипотечной ставки в России до 7,9% годовых в 2024 году, информирует ТАСС. Такой параметр указан в материалах к нацпроекту, опубликованных на портале российского правительства.
Средний уровень процентной ставки по ипотеке в 2024 году составит 7,9%. Базовый уровень указан в размере 10,6%. Отмечается также, что средний уровень ставки по ипотеке в 2019 году должен составить 8,9% и продолжить поступательное снижение.
До 31 декабря 2024 года должна быть обеспечена выдача 1,13 млн ипотечных кредитов в год на приобретение жилья в новостройках. Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года.
Напомним, что нацпроект состоит из четырех федеральных проектов. Это "Жилье","Ипотека", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования национальных проектов из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.
Фото: newizv. ru
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