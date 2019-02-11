Столичные новостройки перестали дорожать﻿

За последний месяц квартиры в Москве практически не подорожали и продавались в среднем по цене около 200 тыс. руб. за 1 кв. м, пишет "Коммерсант". Эксперты связывают это с сезонным фактором.
В начале года активность покупателей традиционно сокращается, отмечают аналитики. При этом за год недвижимость на первичном рынке в столичном мегаполисе подорожала на 6%. Похожей оказалась динамика в регионах.
Впервые за последние несколько месяцев темпы роста цен на московские новостройки замедлились. В начале февраля средняя стоимость первичного жилья в Москве выросла незначительно — с 199,8 тыс. руб. до 200,6 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом относительно февраля прошлого года показатель вырос на 6%. По мнению экспертов, на фоне снижения продаж в январе застройщики аккуратнее подходили к увеличению цен.
Помимо этого, на рынке первичного жилья в Москве отмечено снижение спроса, что характерно для января. По итогам января в столице было зарегистрировано 5,39 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 37% ниже показателя декабря.
Фото: mosnovostroy.ru
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