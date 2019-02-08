Ипотечный рекорд: россияне в 2018 году набрали кредитов на 3 трлн рублей

Российские банка за 2018 год выдали ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 трлн рублей или в 1,5 раза больше чем годом ранее, сообщает ТАСС. При этом совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на начало 2019 года достигла 6,37 трлн рублей.
Как отмечают эксперты, ипотечный портфель российских банков за 2018 год вырос на 23,5%. Причем средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор видит большой потенциал развития ипотеки. Однако нужно не допускать рисков возникновения ипотечного пузыря.
В связи с этим Центральный Банк России с 1 января 2019 года повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%.
Помимо этого, регулятор выступил с идеей предоставления ипотечных каникул для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. То есть в таких случаях, как потеря работы, болезнь, временная нетрудоспособность.
Фото: rg.ru
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