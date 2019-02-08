Туристам предлагают арендовать виллу вместе с островом на Сейшелах

Власти Сейшельских островов предлагают туристам необычную услугу — желающий сможет арендовать целый остров с расположенной на нем виллой, сообщает ТАСС.
Основные усилия теперь сосредоточены на развитии туризма на островах Космоледо и Провиденс в период до 2023 года.
Такая мера входит в расширенный набор туристических продуктов, составленный Агентством развития островов (АРО), которое отвечает за экономическое благополучие страны.
До сих пор основная часть туристической инфраструктуры была расположена на самом крупном острове, Маэ, и немногих соседних. Остальная часть клочков суши, составляющих РСО, — отдаленные атоллы и коралловые рифы. Их можно посетить только мельком. Дело в том, что там просто негде остановиться. Теперь усилия властей сосредоточатся на развитии туризма на островах Космоледо и Провиденс.
Отмечается, что речь идет о строительстве эко-отелей и частных вилл, а также эксклюзивных резиденций. Это соответствует общей стратегии сейшельского туризма, ориентированного на состоятельных клиентов.
Фото: forum. awd.ru
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