Москва отремонтирует 85 км дорог к дачам горожан в этом году﻿

В текущем году запланирован ремонт 73,8 км старых дорог и строительство 11,7 км новых трасс, ведущих к дачным поселкам москвичей, сообщает Интерфакс-Недвижимость.

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в Москве уже не один год действует программа по улучшению доступности и комфорта дачных поселков горожан.

"Мы регулярно ремонтируем старые и строим новые подъездные пути к садовым товариществам", — подчеркнул чиновник.

Так, в прошлом году были отремонтировано 111,3 км старых дорог и построено 4,88 км новых. В текущем году запланирован ремонт и строительство еще 85 километров дорожного полотна к садовым товариществам.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит 3,3 млрд рублей до 2020 года на развитие дорожной сети к СНТ в Московской области. Предполагается ежегодно выделять на эти цели порядка 1 млрд рублей.

Фото: ng72.ru

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