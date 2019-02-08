Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Москва отремонтирует 85 км дорог к дачам горожан в этом году﻿

Недвижимость

В текущем году запланирован ремонт 73,8 км старых дорог и строительство 11,7 км новых трасс, ведущих к дачным поселкам москвичей, сообщает Интерфакс-Недвижимость.

Москва отремонтирует 85 км дорог к дачам горожан в этом году﻿. 398605.jpeg

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в Москве уже не один год действует программа по улучшению доступности и комфорта дачных поселков горожан.

"Мы регулярно ремонтируем старые и строим новые подъездные пути к садовым товариществам", — подчеркнул чиновник.

Так, в прошлом году были отремонтировано 111,3 км старых дорог и построено 4,88 км новых. В текущем году запланирован ремонт и строительство еще 85 километров дорожного полотна к садовым товариществам.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит 3,3 млрд рублей до 2020 года на развитие дорожной сети к СНТ в Московской области. Предполагается ежегодно выделять на эти цели порядка 1 млрд рублей.

Фото: ng72.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Что произойдет с дачами в 2019 году - главное о садово-огородной реформе﻿

Квартира на юго-западе и дача за 30 миллионов: как поделят наследство Юрского

Москва выделит 3,3 млрд рублей на ремонт дорог к дачам

Здравствуй, дача: в Подмосковье стартует массовый ремонт дорог

 

Как купить квартиру, если собственник несовершеннолетний Как купить квартиру, если собственник несовершеннолетний

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дом дача жилье Москва трасса дорога ремонт транспорт недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Государство не готово к работе с пожилыми
Недвижимость
А у нас в квартире газ: особенности перепланировки
Южная Америка
Венесуэла: без вмешательства США все в норме
Новости Все >
Меркель заверила в отсутствии проблем между Берлином и Парижем
Туристам предлагают арендовать виллу вместе с островом на Сейшелах
Москва отремонтирует 85 км дорог к дачам горожан в этом году﻿
В Государственном Кремлевском дворце - "Бал сказок"
Россия не будет ограничивать экспорт леса в Китай из-а "черных вырубок"
Лавров: Запад не заставит Россию принимать решения "под диктовку"
Ученые: орехи - лучший продукт против депрессии
Москвичка попала в больницу после ссоры на родительском собрании
Россия отказалась отправлять наблюдателей за выборами на Украине
Футболист Денис Глушаков будет выплачивать бывшей супруге по 70 млн рублей в год
Читательский топ
Журнал "ВПК" рассказал о ядерных "Пионерах" в 50 милях от США
Французы сбили два МиГа-29 и устроили ядерный взрыв. Пока условно
Новый поворот: "Северный поток-2" зависит от Макрона
Бывший разведчик США рассказал о секретном "Куполе света" в СССР
Почему Турция не пропускает в Европу российскую нефть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Новый ролик "Уральских пельме﻿ней" бьет рекорды по количеству просмотров в Сети
Шоу-бизнес
Новый ролик "Уральских пельме﻿ней" бьет рекорды по количеству просмотров в Сети
Военные новости
Журнал "ВПК" рассказал о ядерных "Пионерах" в 50 милях от США
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Всемирный банк: Украина отстает от Европы на 100 лет
Новости Украины
Всемирный банк: Украина отстает от Европы на 100 лет
Газ
Новый поворот: "Северный поток-2" зависит от Макрона
Новости Украины
На Украине празднуют "победу над Россией"
Военные новости
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов

Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.

Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Военные новости
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Военные новости
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Дарья Митина Венесуэла: без вмешательства США все в норме Дарья Митина Соломон Соловьев Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Конрад Ренкас Раскол и бунт против православия в Польше Конрад Ренкас
Комментарии
Мадуро готовит народ Венесуэлы к вторжению и гражданской войне
Шведскую журналистку удивило качество общественного транспорта в России
Москвичка попала в больницу после ссоры на родительском собрании
Киев обвинил оппозиционера в госизмене
Шведскую журналистку удивило качество общественного транспорта в России
В РПЦ опровергли "бодрые рапорты" украинских СМИ о переходах в "новую церковь"
Лавров: Запад не заставит Россию принимать решения "под диктовку"
Россия не будет ограничивать экспорт леса в Китай из-а "черных вырубок"
Чиновник из Татарстана поделился мечтой об отмене бесплатной медицины
Чиновник из Татарстана поделился мечтой об отмене бесплатной медицины
Журнал "ВПК" рассказал о ядерных "Пионерах" в 50 милях от США
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами
Журнал "ВПК" рассказал о ядерных "Пионерах" в 50 милях от США
Польша не видит необходимости военного вторжения США в Венесуэлу
Лавров: Запад не заставит Россию принимать решения "под диктовку"
Россия отказалась отправлять наблюдателей за выборами на Украине
Новый поворот: "Северный поток-2" зависит от Макрона
Россия отказалась отправлять наблюдателей за выборами на Украине
На Украине празднуют "победу над Россией"
Шведскую журналистку удивило качество общественного транспорта в России
Янукович заявил, что Европа в 2014 году его "кинула как лоха"
История и современность Все >
Современные "Несторы" возрождают жанр летописи
Современные "Несторы" возрождают жанр летописи
День Рождения? Вот чего вам не стоит делать в этот день
День Рождения? Вот чего вам не стоит делать в этот день
Умный пистолет признает только хозяина
Умный пистолет признает только хозяина
Французы сбили два МиГа-29 и устроили ядерный взрыв. Пока условно
Французы сбили два МиГа-29 и устроили ядерный взрыв. Пока условно
США перекрасили F/A-18 под "агрессора Су-30"
США перекрасили F/A-18 под "агрессора Су-30"
Ставрополец таранил ДПС для доказательства опьянения полицейских
Ставрополец таранил ДПС для доказательства опьянения полицейских
НАТО начало создание истребителя шестого поколения против Су-57
НАТО начало создание истребителя шестого поколения против Су-57
В чем в США обвинили пилота Гэри Пауэрса, сбитого под Свердловском
В чем в США обвинили пилота Гэри Пауэрса, сбитого под Свердловском
Крах Георгия Маленкова: почему попал в опалу человек, лишивший чиновников "конвертов"
Крах Георгия Маленкова: почему попал в опалу человек, лишивший чиновников "конвертов"
Соцопрос: россияне винят США в агрессии после просмотра ТВ
Соцопрос: россияне винят США в агрессии после просмотра ТВ
В России пройдут учения по суверенной автономности интернета
В России пройдут учения по суверенной автономности интернета
Женское Все >
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Севооборот: что после чего сажать нельзя
Севооборот: что после чего сажать нельзя
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Русская зима: закаливаем розы
Русская зима: закаливаем розы
Путин рассказал, что нужно делать для крепкого здоровья
Путин рассказал, что нужно делать для крепкого здоровья
Что такое FOMA и как отказаться от спиртного
Что такое FOMA и как отказаться от спиртного
Новая линейка Always Ultra "Мой размер": разная, но одинаково надежная защита для каждой женщины
Новая линейка Always Ultra "Мой размер": разная, но одинаково надежная защита для каждой женщины
Рак не связан с техническим прогрессом
Рак не связан с техническим прогрессом
Популярные мифы о солярии
Популярные мифы о солярии
Gucci обвиняют в расизме
Gucci обвиняют в расизме
"Тапки" Меган Маркл вызвали настоящий хайп
"Тапки" Меган Маркл вызвали настоящий хайп
Молодые мужчины стали активно использовать "уколы красоты"
Молодые мужчины стали активно использовать "уколы красоты"
Люди старше 55 лет находятся в группе риска по ожирению
Люди старше 55 лет находятся в группе риска по ожирению
Мужское Все >
Завуч пообещала переработать класс на колбасу
Завуч пообещала переработать класс на колбасу
Глобальный сайт для отслеживания рыболовецких судов со всего мира
Глобальный сайт для отслеживания рыболовецких судов со всего мира
Как обустроить гостиную: базовые рекомендации
Как обустроить гостиную: базовые рекомендации
Что такое минимализм в интерьере?
Что такое минимализм в интерьере?
Как сделать наливной пол своими руками
Как сделать наливной пол своими руками
Красный цвет в интерьере: плюсы, минусы и советы по применению
Красный цвет в интерьере: плюсы, минусы и советы по применению
Дешево, но эффектно: как сделать бюджетный интерьер визуально богаче. Часть I
Дешево, но эффектно: как сделать бюджетный интерьер визуально богаче. Часть I
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Овсяная запеканка с черникой
Овсяная запеканка с черникой
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Бог не кидается с крыши ради атеистов
Бог не кидается с крыши ради атеистов
Раскол и бунт против православия в Польше
Раскол и бунт против православия в Польше
"Собака бывает кусачей..." Что делать после укуса
"Собака бывает кусачей..." Что делать после укуса
В результате наводнения на улицах Таунсвилла поселились крокодилы
В результате наводнения на улицах Таунсвилла поселились крокодилы
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Биофилия. Почему уединение с природой настолько целебно
Биофилия. Почему уединение с природой настолько целебно
Поможет ли экологический туризм сохранить природу
Поможет ли экологический туризм сохранить природу
В перинатальном центре Коломны обрушился потолок
В перинатальном центре Коломны обрушился потолок
XXI век на Украине: дети сельских школ ходят в туалет на улицу
XXI век на Украине: дети сельских школ ходят в туалет на улицу
"Кометы" помчатся вдоль побережья Крыма
"Кометы" помчатся вдоль побережья Крыма
Леонард Лейк - история жизни серийного убийцы
Леонард Лейк - история жизни серийного убийцы
В Австралии на улицах Таунсвилла поселились крокодилы и змеи
В Австралии на улицах Таунсвилла поселились крокодилы и змеи
Косатки и белухи находятся под домашним арестом
Косатки и белухи находятся под домашним арестом
Новости Украины
Киев обвинил оппозиционера в госизмене

Генеральная прокуратура Украины начала расследование высказываний оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Киев обвинил оппозиционера в госизмене
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами
Дальний Восток
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
США и Канада. Новости и аналитика
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Президент Ливана Мишель Аун. Штрихи к портрету
Ближний Восток
Президент Ливана Мишель Аун. Штрихи к портрету
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ