Квартира на юго-западе и дача за 30 миллионов: как поделят наследство Юрского

После завершения траурных мероприятий семье актера Сергея Юрского - вдове Наталье Теняковой и дочери-актрисе Наталье Юрской предстоит вступить в наследственные права и поделить имущество актера, пишет портал Дни.ру. По предварительным оценкам, стоимость только одной подмосковной дачи известного актера составляет порядка 30 миллионов рублей.
Сообщается, что год назад телепрограмма "Идеальный ремонт" практически полностью преобразила загородный дом Сергея Юрского под Ногинском. Дизайнеры изменили внутреннюю отделку дома, отреставрировали старинную мебель. основательно преобразили его снаружи.
Также у Сергея Юрского была и хорошая квартира на юго-западе Москвы. Там актер и скончался от остановки сердца. Риелторы оценивают квартиру в 18 миллионов рублей. Помимо этого, предстоит поделить произведения искусства и автомобиль.
Как отмечают юристы, наследники первой очереди - это жена, родители, а также дети, независимо от того, рождены они в браке или нет. Таким образом, все имущество покойного Сергея Юрского должно быть в разных долях поделено между вдовой и дочерью.
Фото: amic.ru
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