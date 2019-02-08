В центре Москвы нашли клад из медных и серебряных монет Царского времени﻿

В Москве во время раскопок был обнаружен клад из русских серебряных и медных монет конца XIX — начала XX веков. Ценная находка была сделана на Долгоруковской улице, пишет "Российская газета".

Археологам удалось обнаружить 97 монет, отличные друг от друга по материалу и номиналу. 36 монет сделаны из меди. 59 — серебряные. Общая сумма клада — 35 рублей 50,5 копейки.

Предположительно, клад является сбережениями горожанина. Очевидно, он спрятал свои деньги в стене квартиры в годы лихолетья. От времени монеты частично склеились, а кроме того, они окислились. Общая сумма клада составила 35,5 императорских рублей.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, по тем временам найденная сумма считается довольно внушительной. В частности, ее можно сравнить с зарплатой квалифицированного столичного рабочего за месяц. Для примера, в начале XX века хлеб можно было купить за 4-7 копеек, а сапоги — за 5 рублей.

По мнению Емельянова, находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Все дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться. Из-за этого люди старались припрятать металлические монеты в укромном месте.

Монетам предстоит пройти реставрацию. После этого их передадут в Музей Москвы.

Сообщается, что дом, где был обнаружен клад, снесли в 1960-е годы. Сейчас на этом месте строится новое здание.

Фото: rg.ru

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