Оборудование новостроек газосчетчиками обойдется бюджету в 20 млрд рублей﻿

Общественная палата РФ подготовила предложения федеральным властям выделить финансовые средства в размере 20 млрд рублей для оснащения панельных домов с газоснабжением газовыми счетчиками во избежание трагедий, подобных взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, сообщает Интерфакс-Недвижимость.
По словам секретаря палаты Валерия Фадеева, чтобы поставить газовые датчики во все панельные дома, которые сыпятся, когда взрывается газ, требуется порядка 20 млрд рублей.
"По меркам нашей страны и госбюджета это небольшие деньги", — отметил Фадеев. Законодательная инициатива подготовлена для того, чтобы трагедий такого масштаба, как в Магнитогорске, никогда не было.
Ранее Минстрой России поручил установить в новостройках специальные системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. Подразумевается, что аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение.
Отмечается, что тарифы на обслуживание газового оборудования в жилых домах могут стать едиными. Сегодня стоимость этой услуги в регионах варьируется от 120 руб. до 2 тыс. рублей.
Фото: rg.ru
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