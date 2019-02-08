Центробанк решил не повышать ключевую ставку

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В 2018 году Центробанк дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Причем повышение было зафиксировано впервые с 2014 года.

Нынешнее решение совпало с ожиданиями экспертов. По их мнению, сохранение ставки возможно благодаря слабой реакции инфляции на рост НДС и стабильной ситуации на валютном рынке.

Напомним, что ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центральный Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Центробанк ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.

На декабрьском заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до нынешних 7,75 процента. Было указано, что это решение носит упреждающий характер и по сути является страховкой от инфляционных рисков. До этого Банк России повысил ключевую ставку в сентябре — с 7,25 до 7,5 процента, это было первое ее увеличение с 2014 года. Такие решения повлияли на рост ставок ипотечного кредитования в стране.

Фото: inkazan.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Центробанк предложил отправить на ипотечные каникулы потерявших работу﻿

Решение Центробанка остановило продажи 70% новостроек - депутат﻿