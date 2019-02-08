Строительство новых офисов в Москве упало до рекордно низких значений

В течение 2018 года в столице ввели в эксплуатацию рекордно низкое за почти 20 лет количество новых офисов - 133,3 тыс. кв. м, сообщает компания CBRE. Как отмечают эксперты, по сравнению с докризисными годами объем нового предложения на офисном рынке в ближайшие годы останется небольшим.
Тем не менее уже в 2019 году, если все заявленные объекты будут построены в срок, общий объем ввода площадей может оказаться втрое больше, чем в 2018-м, - 460 тыс. кв. м. В итоге будет построено примерно 80% от заявленного объема. В настоящее время на стадии подготовленного проекта или строительства находятся около 3 млн кв. м офисов в столичном мегаполисе. Пятая часть этого объема (около 600 тыс. кв. м) - заявленные объекты build-to-suit. Их строительство начнется после появления арендатора или покупателя.
Общий объем сделок по аренде и покупке офисов в 2018 году составил 1,45 млн кв. м. Это максимум за последние десять лет. Основной спрос на офисы формируют компании финансового сектора (33%). В 2018 году больше интереса стали проявлять представители сферы строительства и недвижимости (11%).
Фото: informatio.ru
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