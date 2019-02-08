Московские гостиницы готовятся к потоку туристов из Азии и Латинской Америки﻿

В 2018 г. номерной фонд гостиниц международных брендов в Москве увеличился на 10%, говорится в исследовании компании Colliers International. За год было открыто семь отелей совокупным количеством 1 719 номеров.
Всего по состоянию на конец 2018 года номерной фонд качественных гостиниц Москвы насчитывает 57 230 номеров. Треть из них — под управлением международных операторов.
В текущем году в столичном мегаполисе планируется открытие еще пяти отелей под управлением международных операторов общим количеством 1 200 номеров.
Наиболее активно наращивал присутствие на столичном рынке InterContinental Hotels Group, пополнивший портфолио на три отеля. В результате оператор вышел на второе место после AccorHotels по количеству номеров в управлении в Московском регионе. Немецкий оператор Pentahotel group вернулся в Россию, взяв в управление отель в доме-книжке на Арбате.
Всего на конец 2018 г. номерной фонд качественных гостиниц Москвы насчитывает 57 230 номеров, треть из которых — под управлением международных операторов. Более половины номерного фонда международных брендов в Москве (54%) классифицируется в двух ценовых сегментах: Upscale и Upper Upscale ("Верхний и верхний предел верхнего").
По словам заместителя директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова, в ближайшие два года в России будет ощущаться приток туристов, привлеченных успешной организацией Чемпионата мира по футболу. Азия, страны Латинской и Северной Америки будут основными драйверами роста потока зарубежных туристов.
Фото: m24.ru
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