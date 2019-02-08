Дачники превратились в собственников участков и строений

Депутаты Госдумы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые исключают из него такое понятие как "дачный дом", пишет "Парламентская газета".

С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о дачных и огородных товариществах. С этого года владельцы дачных участков и строений становятся их полноценными собственниками.

По мнению экспертов, поправка о дачных домах ни к чему не обязывает дачников. Проект закона является техническим.

Документ приводит в соответствие КоАП с вступившим в силу с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В нем ранее была исключена из перечня основных понятий категория "дачный дом".

По словам депутат ГД Олега Валенчука, ни с дачами, ни с дачными товариществами никаких существенных изменений не произойдет. Просто они изменят название на "садовые товарищества". Никуда не денутся и сами дачи. Они лишь перестанут быть юридическим термином, подчеркнул парламентарий.

Фото: rg. ru

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