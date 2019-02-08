Дачники превратились в собственников участков и строений

Депутаты Госдумы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые исключают из него такое понятие как "дачный дом", пишет "Парламентская газета".
С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о дачных и огородных товариществах. С этого года владельцы дачных участков и строений становятся их полноценными собственниками.
По мнению экспертов, поправка о дачных домах ни к чему не обязывает дачников. Проект закона является техническим.
Документ приводит в соответствие КоАП с вступившим в силу с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В нем ранее была исключена из перечня основных понятий категория "дачный дом".
По словам депутат ГД Олега Валенчука, ни с дачами, ни с дачными товариществами никаких существенных изменений не произойдет. Просто они изменят название на "садовые товарищества". Никуда не денутся и сами дачи. Они лишь перестанут быть юридическим термином, подчеркнул парламентарий.
Фото: rg. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Что произойдет с дачами в 2019 году — главное о садово-огородной реформе
Москва выделит 3,3 млрд рублей на ремонт дорог к дачам
Здравствуй, дача: в Подмосковье стартует массовый ремонт дорог
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами, это означает, что переговоры о "передаче" двух островов идут, считает эксперт Виталий Швыдко.