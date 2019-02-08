Аренда комнат в коммуналках подорожала

Рынок аренды комнат в городах России с населением более 300 тысяч человек демонстрировал рост цен в течение всего 2018 года, говорится в исследовании портала "Мир квартир". В среднем по России цены на съемные комнаты выросли на 4,1%.

Как отмечают эксперты, в отдельных российских городах ставки выросли на 20 процентов и более. В частности, аренда комнат в Череповце подорожала на 21,5 процента. В Хабаровске — на 20,4, в Ростове-на-Дону — на 19,9 процента.

Комнаты в Казани и Мурманске выросли в цене соответственно на 18,9 и 18,1%. В то же время, самое большое снижение цен зафиксировано в Чите и Новокузнецке — на 21,8 и 19%

В общем и целом, арендные ставки на комнаты выросли за год в 45 из 68 российских городов с населением от 300 тысяч жителей.

Но самые высокие цены на аренду комнат зафиксированы в Москве. В столичном мегаполисе комнаты сдаются в среднем за 16 тысяч рублей в месяц.

На втором месте стоит Сочи (13 тысяч рублей в месяц). Далее идет Санкт-Петербургу (11,5 тысяч рублей в месяц).

Фото: afy.ru

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