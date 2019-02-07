Столичные власти по решению Бабушкинского районного суда включили еще один дом в программу реновации, информирует РИА-Недвижимость. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщается, что дом 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном административном округе был включен в программу реновации еще на первом этапе ее формирования по результатам голосования на площадке "Активный гражданин". Но позже на собрании собственников было принято решение выйти из программы. В июне 2018 года, Бабушкинским районным судом было признано недействительным решение внеочередного собрания на основании искового заявления от жителей, изначально проголосовавших большинством голосов "за" участие в реновации.
Дом повторно внесли в программу реновации. В итоге, общее число домов, участвующих в программе, возросло до 5172.
Напомним, что программу реновации в Москве утвердили летом 2017 года. Сначала в нее внесли более 5 тыс. ветхих домов. В них проживали примерно 1 млн человек. Первый дом в рамках программы снесли в августе 2018 года в районе Северное Измайлово.
Фото: kpmmersant.ru
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