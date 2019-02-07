Почти у пятой части строящихся жилых проектов в Москве могут возникнуть проблемы с финансированием из-за изменений условий строительства, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.
Это может произойти из-за изменений долевого законодательства. Они вступят в силу 1 июля этого года.
Девелоперы, не получившие банковское финансирование, не смогут вести работу за счет средств дольщиков, отметил Гончаров. Он пояснил, что именно по этим проектам необходимо проработать особые механизмы финансирования. В настоящее время в столице идет строительство более 670 жилых комплексов.
Как сообщалось ранее, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному Банку России смягчить подход к формированию банковских резервов при кредитовании застройщиков с учетом новой схемы банковского финансирования новостроек.
Минстрой обещал разработать меры поддержки стройотрасли уже к февралю.
Фото: kvartiravmoskve.ru
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