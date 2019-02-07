Башня правительства в "Москва-Сити" стала первым в России эко-небоскребом﻿

Башня 2 в IQ-квартале делового центра "Москва-Сити"стала первым в России небоскребом, который получил международный сертификат экологической эффективности BREEAM, сообщает ТАСС. Именно сюда готовятся переехать федеральные министерства.
Эко-сертификат BREEAM In-Use присваивается нежилым зданиям, которые уже находятся в эксплуатации, на основе девяти критериев. При этом учитываются экспертные оценки по энергосбережению, грамотному и экологичному подходу к водоснабжению здания. А также по степени автоматизации, светодиодному освещению и другим параметрам.
Помимо этого во время сертификации высокую оценку получила транспортная доступность здания и его система водоснабжения.
Отмечается, что это первое сертифицированное здание, в котором разместятся сотрудники федеральных органов исполнительной власти.
Уточняется, что в 2018 году международные сертификаты BREEAM были присвоены 19 объектам недвижимости. В том числе восьми офисным зданиям в столице России.
Фото: msk.kp.ru
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