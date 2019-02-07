Юрий Башмет отменил выступление после известия о сгоревшей квартире его дочери﻿

Народный артист СССР Юрий Башмет отменил свое выступление из-за плохого самочувствия, сообщает ТАСС. Он должен был выступить вместе с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" в Большом зале Московской консерватории.

Накануне должна была состояться пресс-конференция известного музыканта. Однако уже тогда он почувствовал недомогание и не смог выступить перед представителями прессы.

Юрий Башмет почувствовал себя плохо после пожара в квартире его дочери Ксении. У дирижёра поднялось давление.

Напомним, что возгорание произошло в "звездном" доме № 12 по Никитскому бульвару в ночь на понедельник. Огонь охватил тысячу кв. метров, обрушив перекрытия между этажами. Квартира Ксении Башмет выгорела полностью. Известно, что в результате пожара погибли восемь человек.

Сообщалось, что пожар начался в квартире дочери альтиста и дирижера Юрия Башмета. К счастью, семья не пострадала.

Эта квартира была приобретена семьей Башмета 3 года назад. До этого владельцем был американец по имени Джефри.

В "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов.

Фото: news.ru

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