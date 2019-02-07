Вторичная недвижимость в России подорожала впервые за четыре года﻿

В 2018 году в России выросли цены на вторичную недвижимость. Это произошло впервые за четыре года. Рост составил пять процентов, сообщает РБК.

Как отмечают эксперты, больше всего квартиры подорожали в Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным Росстата, средний чек жилья на вторичном рынке на конец 2018 года составил 54,9 тысячи рублей за "квадрат".

При этом цены в столичном мегаполисе в четыре раза выше. Квадратный метр вторичной недвижимости в Москве стоит в среднем 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге — 120 тысяч.

По итогам 2018 года больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры — на 6,5%. Трехкомнатные подорожали на 5,8%. Цена однокомнатных квартир увеличилась на 5%.

Больше всего за год среди 24 крупнейших российских регионов подорожало вторичное жилье в Ленинградской области (+21,6%), Санкт-Петербурге (+11,3) и Татарстане (+11%).

В Москве цена метра увеличилась на 7,2%, до 204 тыс. руб., в Подмосковье рост составил 4,2%, до 82 тыс. руб.

Напротив, снижение цен зафиксировано в Тюменской (на 3,3%, до 48,7 тыс. руб.) и Челябинской областях (на 0,8%, до 28,6 тыс. руб.).

Фото: idelreal.org

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