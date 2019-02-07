Половина инвестиций российских дольщиков задействовано в строительстве жилья в Москве

Общий объем средств дольщиков, вложенных в недвижимость столичного мегаполиса, составляет 50% от общего объема инвестиций граждан, привлеченных на строительство по всей России, сообщает портал правительства Москвы.
По словам главы Москомстройинвеста Александра Гончарова, всего в долевое строительство России вложено почти 4 трлн рублей. Из них банковские деньги, кредиты застройщикам, — это порядка 800 млрд рублей.
Еще 400 млрд — это деньги самих застройщиков. Остальные средства, а это 2,8 трлн рублей, средства граждан. И половина этих денег — 1,4 трлн рублей — инвестиции дольщиков в московскую недвижимость, отметил чиновник.
Сообщается, что в последние годы растет объем сделок с привлечением ипотечных средств. Еще несколько лет назад сделок по покупке жилья с привлечением механизмов ипотеки было менее трети. В настоящее время это примерно половина всех сделок с жильем.
Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам. На них будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Их будут кредитовать банки.
Фото: help-ddu.ru
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