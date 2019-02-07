Путин согласился с предложением освободить молодые семьи от налога при продаже жилья

Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже квартиры, сообщает ТАСС. Правда, при одном условии: если речь идет о единственном жилье.
Президент России одобрил инициативу по освобождению молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости. Даже если жилье находилось в собственности менее пяти лет.
По словам главы государства, если речь идет о единственном жилье, то это вполне обоснованное предложение.
В настоящее время продавцы жилой недвижимости, владеющие ею менее пяти лет, обязаны уплачивать налог на имущество физических лиц в размере 13%. Как правило налог платится только с разницы между ценой продажи и покупки. Освобождение от такого налога позволило бы увеличить спрос на квартиры.
Напомним, что с 1 января 2016 года срок минимального владения недвижимостью, после которого ее можно продавать без уплаты НДФЛ, был увеличен с трех до пяти лет.
Фото: mip-info.ru
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