Элитной арендой в Москве интересуются в основном итальянцы и французы﻿

В 2019 году доля запросов, поступавших от иностранных квартиросъемщиков в Москве, превысила две трети от общего числа всех обращений, сообщает РБК. Наибольшую долю составили граждане из Франции и Италии. На них пришлось 7% и 6%.
В начале наступившего года общее количество обращений от потенциальных арендаторов высокобюджетного жилья увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Эксперты отмечают, что в 2019 этом году доля запросов от иностранцев составила более 2/3 от общего числа всех обращений, в то время как примерно треть пришлась на наших соотечественников (32%). Сейчас на аренду меблированной недвижимости приходится 85% из общего числа всех обращений. Только для 15% клиентов наличие мебели в квартире от собственника не является обязательным требованием.
Средний чек ставка аренды на рынке высокобюджетного жилья в столице в январе 2019 года составил 324 тыс. руб. в месяц. Этот показатель на 3% выше, чем в 2018 году.
Фото: cont.ws
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