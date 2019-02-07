В коммуналках Петербурга до сих пор проживают 230 тысяч семей﻿

Власти Санкт-Петербурга в 2018 году расселили свыше 3,7 тыс. коммунальных квартир, сообщает ТАСС. При этом на январь 2019 года количество коммунальных квартир в городе составило 70,7 тыс. В них проживают более 230 тыс. семей.

По словам первого заместителя председателя жилищного комитета города Марины Орловой, в 2018 году количество коммунальных квартир сократилось на 3,7 тыс. Почти 3 млрд рублей предоставлено социальных выплат семьям городских очередников. Это почти 3 тыс. семей.

Всего за период действия программы "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" с 2008 года было расселено 45 тыс. таких квартир. Свои жилищные условия улучшили около 103 тыс. семей. Более 7 тыс. семей очередников в Петербурге улучшили жилищные условия в 2018 году.

Отмечается, что в 2019 году на реализацию целевых программ в Северной столице предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10,1 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия для 6,7 тыс. петербургских семей.

Фото: spb247. ru

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