Дональд Трамп просил 20 млн долларов за возможность дать его имя небоскребу, который планировалось возвести в Москве, пишет ТАСС.
В 2006 году Дональд Трамп потребовал $20 млн за разрешение дать название Trump Tower небоскребу, который планировалось построить в столице России.
Отмечается, что в 2006 году российский бизнесмен Павел Фукс встречался с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом. По словам бизнесмена, он предлагал Трампам выплатить $10 млн в рассрочку.
Предприниматель утверждает, что в 2005 году несколько раз обсуждал данный проект и с самим Трампом, в том числе в Нью-Йорке и во Флориде.
По словам Фукса, Трамп ответил, что $20 млн — это не деньги. В итоге о сделке договориться так и не удалось.
Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что Трамп в конце 1990-х годов вел переговоры со столичными властями об инвестировании в торговый комплекс "Охотный ряд". Эти переговоры также не получили продолжения.
Фото: 24. kg
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