Трамп оценил возможность дать его имя небоскребу в Москве в 20 млн долларов﻿

Дональд Трамп просил 20 млн долларов за возможность дать его имя небоскребу, который планировалось возвести в Москве, пишет ТАСС.

В 2006 году Дональд Трамп потребовал $20 млн за разрешение дать название Trump Tower небоскребу, который планировалось построить в столице России.

Отмечается, что в 2006 году российский бизнесмен Павел Фукс встречался с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом. По словам бизнесмена, он предлагал Трампам выплатить $10 млн в рассрочку.

Предприниматель утверждает, что в 2005 году несколько раз обсуждал данный проект и с самим Трампом, в том числе в Нью-Йорке и во Флориде.

По словам Фукса, Трамп ответил, что $20 млн — это не деньги. В итоге о сделке договориться так и не удалось.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что Трамп в конце 1990-х годов вел переговоры со столичными властями об инвестировании в торговый комплекс "Охотный ряд". Эти переговоры также не получили продолжения.

Фото: 24. kg

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дом детства Трампа продается за $2,9 млн﻿

Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой

Трамп планировал инвестировать в "Охотный Ряд" на Манежной площади — Лужков﻿

Американские СМИ объяснили оранжевый загар Трампа