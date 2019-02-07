Новому главе Стройнадзора Крыма поручено навести порядок в Ялте и Симферополе﻿

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил возглавившему Стройнадзор республики Дмитрию Буравлеву взять под личный контроль вопросы застройки Ялты и Симферополя и навести порядок с самовольно возведенными объектами, сообщает ТАСС.

По словам руководителя республики, принцип работы ведомства должен быть простой. Он сводится к тому, что ни один объект не должен начинать строиться без разрешительной документации.

"Руководители, которые возглавляли службу ранее, не смогли справиться со своими должностными обязанностями, и теперь необходимо сосредоточить силы для наведения порядка на территории Республики Крым в вопросах, связанных с самовольной застройкой территорий", - подчеркнул глава Крыма.

По мнению Сергея Аксенова, эти проблемы возникли не только по вине недобросовестных застройщиков, но из-за халатности служб Симферополя и Ялты. Они должным образом не осуществляли необходимый контроль.

В настоящее время в республике насчитывается более 9 тыс. незаконных построек. В 2018 году выявлено почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Фото: crimeapress.info

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