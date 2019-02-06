Важно создать прозрачный, современный, надежный и необременительный для граждан строительный рынок. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "РИА Недвижимость".
Президент напомнил, что в настоящее время главной задачей является строительство 120 квадратных метров жилья в год, Он заявил, что необходимо вводить современные способы банковского финансирования. И это несмотря на то, что сейчас далеко не все кредитные организации готовы к таким объемам работы.
Российские власти активно сотрудничают с участниками строительного рынка, чтобы решить данную проблему, отметил президент. По словам Владимира Путина, проблема незаконной застройки в разы масштабнее, чем проблема обманутых дольщиков. Идет строительство домов на неоформленных должным образом площадках. В итоге люди не знают, к кому обращаться, чтобы сообщить об этом.
Глава государства подчеркнул, что в России до сих пор не отрегулировано цивилизованное функционирование строительной отрасли.
Фото: realty.ria.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Строительство загородных домов в Подмосковье сократилось на треть
Объем инвестиций россиян в строительство с 2004 года составил 12 трлн рублей
В Петербурге решили пресечь строительство апартаментов
Долевое строительство: права и обязанности сторон
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.