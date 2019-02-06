В России необходимо создать прозрачный строительный рынок — Путин﻿

Важно создать прозрачный, современный, надежный и необременительный для граждан строительный рынок. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "РИА Недвижимость".

Президент напомнил, что в настоящее время главной задачей является строительство 120 квадратных метров жилья в год, Он заявил, что необходимо вводить современные способы банковского финансирования. И это несмотря на то, что сейчас далеко не все кредитные организации готовы к таким объемам работы.

Российские власти активно сотрудничают с участниками строительного рынка, чтобы решить данную проблему, отметил президент. По словам Владимира Путина, проблема незаконной застройки в разы масштабнее, чем проблема обманутых дольщиков. Идет строительство домов на неоформленных должным образом площадках. В итоге люди не знают, к кому обращаться, чтобы сообщить об этом.

Глава государства подчеркнул, что в России до сих пор не отрегулировано цивилизованное функционирование строительной отрасли.

Фото: realty.ria.ru

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