Шестиэтажный жилой дом в Стамбуле рухнул без видимых причин

В Стамбуле в районе Картал обрушилось шестиэтажное здание, сообщает РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали. По информации некоторых СМИ, в доме было восемь этажей.

Представители местных властей считают, что под завалами могут находиться десятки человек. В зоне обрушения проводится поисково-спасательная операция. По предварительным данным в доме проживали 12 семей.

По словам очевидцев, обрушение произошло около 16:00. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Предположительно, под завалами могут находиться 25-30 человек. По данным местных СМИ, взрыва перед обрушением никто не слышал. Что могло стать причиной разрушения здания пока неизвестно. Один из агентов по недвижимости, который работает в этом районе, сообщил, что рухнувшее здание было построено в 1992 году.

По заявлению главы района Картал, в доме на нижнем этаже находилось ателье. В нем работали около двух десятков человек. По его словам, взрыва не было, жилой дом начал падать сам по себе.

Фото: fakty.ua

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