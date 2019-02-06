Дом детства Трампа продается за $2,9 млн﻿

Дом в районе Куинс на Лонг-Айленде, в котором президент США Дональд Трамп жил до четырехлетнего возраста, опять выставлен на продажу, сообщает РБК со ссылкой на The Wall street Journal. В этот раз он предлагается за $2,9 млн.

Первый раз дом, где американский лидер провел свое детство, продавался с аукциона за несколько дней до его инаугурации в 2017 году. Его цена составляла за $2,14 млн. До этого времени особняк пустовал. Территория вокруг него заросла травой. Летом того же года особняк появился на рынке аренды по стоимости $3,5- $4 тыс. в месяц.

Отмечается, что особняк построен в ямайском стиле. Его фасады окрашены в желтый цвет. В особняке пять спален, четыре ванные комнаты, кабинет с дубовыми полами и камин. А также гараж.

Цена для здания, расположенного в районе Квинс, достаточно высока. Соседние дома в этом районе стоят почти в 4 раза дешевле. Агенты, занимающиеся продажей дома детства Трампа поясняют, что столь высокая стоимость связана с историей здания.

Интерьеры украшены вещами, напоминающими о Трампе. Например, вместе с портретом президента авторства Энди Уорхола. Также знаменитой обложкой журнала People с его лицом. В гостиной стоит картонный образ президента США в костюме и знаменитом красном галстуке.

Фото: brat-bg.com

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