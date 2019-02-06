Представитель голливудского актера Анар Рейбанд отметил, что Стивен Сигал планирует "развивать бизнес в разных уголках России", но не хочет переезжать из Подмосковья в Краснодарский край, информирует ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что мастер боевых искусств и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям собирается переехать на постоянное место жительства в Краснодарский край. По словам представителя Сигала, эта информация не соответствует действительности.
В ноябре 2016 года артист получил российское гражданство и поселился в доме в Подмосковье.
Анар Рейбанд добавил, что в настоящее время Стивен Сигал, что "доволен своей жизнью в Подмосковье. Отсюда он летает по всему миру и как бизнесмен, и как актер, и как спецпредставитель МИД".
Напомним, что Стивен Сигал родился в 1952 году в штате Мичиган. Он снялся в более чем 120 кинолентах. Среди наиболее популярных такие картины, как "В осаде", "Смерти вопреки", "В смертельной опасности", "Над законом", "Мерцающий", "Сквозные ранения".
Фото: yugopolis. ru
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