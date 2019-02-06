Семья сенатора Арашукова после обыска спешно продает элитную квартиру в Петербурге﻿

В Санкт-Петербурге продается квартира, фигурирующая в деле сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в двух убийствах, сообщает Лента. ру.

Сразу после задержания политика апартаменты были обысканы. Общая площадь пятикомнатной квартиры на Песочной набережной составляет 260 квадратных метров.

Жилье сенатора представляет собой двухуровневую квартиру с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного остров. В квартире есть кухня-гостиная с камином, четыре спальни, гардеробные, три ванных комнаты.

В объявлении о продаже отмечается, что в распоряжении жильцов комплекса имеется круглосуточная зона ресепшн с лобби-баром, спортивно-рекреационный комплекс с тренажерным залом, а также солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, 25-метровым бассейном и сауной.

СМИ высказывают предположение, что семья избавляется от недвижимости по явно заниженной цене, потому что жилье могут отобрать в счет похищенных у "Газпрома" денег.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день помещен под стражу. Политика подозревают в участии в преступном сообществе, а также давлении на свидетеля и организации заказных убийств. Свою вину он не признал. 31 января Басманный суд Москвы арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении природного газа у "Газпрома" на общую сумму 31 миллиард рублей.

Фото: obzor.io

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