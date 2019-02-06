Спрос на ипотеку в Москве может упасть более чем на четверть — прогноз﻿

Объем ипотечного кредитования в Москве в 2019 году может упасть на четверть. По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, объем сделок по ипотеке упадет примерно на 27%. Объем продаж по Москве сократится на 15%.

По мнению экспертов, сокращение объемов выдачи ипотеки негативно скажется на объемах строительства и рынке доступного жилья. Также это отразится на всей динамике развития банковского бизнеса.

В связи с этим банкам, которые с 2019 года начнут принимать активное участие в жизни строительной отрасли, следует занять более активную позицию в вопросах разработки новых ипотечных продуктов. Важно сохранить доступность жилья для конечного потребителя даже в условиях роста ипотечных ставок, подчеркнул Дмитрий Цветов.

Поправить ситуацию, по мнению аналитиков, смогут, в частности, ипотечные каникулы. А также отсрочка выдачи ипотеки, при которой клиент заключает ДДУ с отсроченным платежом и берет кредит только после получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Фото: newvz.ru

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