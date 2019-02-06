Объем ипотечного кредитования в Москве в 2019 году может упасть на четверть. По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, объем сделок по ипотеке упадет примерно на 27%. Объем продаж по Москве сократится на 15%.
По мнению экспертов, сокращение объемов выдачи ипотеки негативно скажется на объемах строительства и рынке доступного жилья. Также это отразится на всей динамике развития банковского бизнеса.
В связи с этим банкам, которые с 2019 года начнут принимать активное участие в жизни строительной отрасли, следует занять более активную позицию в вопросах разработки новых ипотечных продуктов. Важно сохранить доступность жилья для конечного потребителя даже в условиях роста ипотечных ставок, подчеркнул Дмитрий Цветов.
Поправить ситуацию, по мнению аналитиков, смогут, в частности, ипотечные каникулы. А также отсрочка выдачи ипотеки, при которой клиент заключает ДДУ с отсроченным платежом и берет кредит только после получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Фото: newvz.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму
Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму
|Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий
|"Деревянная ипотека" в России объявлена провальной
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.