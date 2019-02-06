Проекты летающих домов разработаны британскими архитекторами﻿

Британское архитектурное бюро Studio McLeod и дизайн-студия Ekkist представили концепцию летающих домов под названием Hour Glass, сообщает РБК. Это компактные здания, оборудованные воздушными шарами.

Такая конструкция позволит владельцам домов перемещаться из города в город. По утверждению архитекторов, дома будут очень легкими. Но главное, они смогут адаптироваться к любым климатическим условиям. Благодаря новой концепции жилья люди смогут выбрать, где им находиться. Они смогут "бросить якорь" и в центре мегаполиса, и в сельской местности.

Здания предполагается соединить специальным каркасом. Благодаря этому соседи смогут общаться между собой. Но в любой момент каждый из собственников сможет открепить свой дом и улететь в любом направлении. Как говорится, куда ветер дует.

Фасады зданий будут обтянуты светоидной кожей. Она позволит менять их внешний вид. Например, превратиться в камуфляж, чтобы подстроиться под окружающую среду. Помимо этого, внутренние стены летающих домов предусмотрены прозрачными, чтобы жители при желании могли видеть, что происходит снаружи.

Фото: artzona.ru

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