Проекты летающих домов разработаны британскими архитекторами﻿

Британское архитектурное бюро Studio McLeod и дизайн-студия Ekkist представили концепцию летающих домов под названием Hour Glass, сообщает РБК. Это компактные здания, оборудованные воздушными шарами.
Такая конструкция позволит владельцам домов перемещаться из города в город. По утверждению архитекторов, дома будут очень легкими. Но главное, они смогут адаптироваться к любым климатическим условиям. Благодаря новой концепции жилья люди смогут выбрать, где им находиться. Они смогут "бросить якорь" и в центре мегаполиса, и в сельской местности.
Здания предполагается соединить специальным каркасом. Благодаря этому соседи смогут общаться между собой. Но в любой момент каждый из собственников сможет открепить свой дом и улететь в любом направлении. Как говорится, куда ветер дует.
Фасады зданий будут обтянуты светоидной кожей. Она позволит менять их внешний вид. Например, превратиться в камуфляж, чтобы подстроиться под окружающую среду. Помимо этого, внутренние стены летающих домов предусмотрены прозрачными, чтобы жители при желании могли видеть, что происходит снаружи.
Фото: artzona.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Архитектура и оформление фасадов пополнились новыми опциями за 10 лет
Чаепития в Академии: Архитектура невидимого мира
Архитектура в Москве станет разнообразнее
|«Средневековая архитектура Чечни и Ингушетии»
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.