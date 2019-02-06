По программе военной ипотеки получено более 1% жилищных кредитов в России﻿

Военная ипотека занимает чуть более 1 % рынка жилищного кредитования Российской Федерации, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

По словам главы ФГКУ "Росвоенипотека" Константина Ярославцева, российские банки выдали в 2018 году участникам программы военной ипотеки 36 млрд рублей. Это более 1 процента всего рынка ипотеки.

В прошлом году было заключено чуть более 21 тыс. договоров целевого жилищного займа, отметил Ярославцев.

Общий объем задолженности, который обслуживается за военнослужащими, составляет почти полтриллиона рублей. Это почти 7 процентов от общей задолженности по ипотеке в стране.

По данным на конец года сейчас участники программы приближаются к цифре включенных активных участников в реестр. Это полмиллиона военнослужащих, по которым ведутся активно счета по накоплению средств для приобретения жилья. В прошлом году включилось в реестр 52 тысячи. В 2019 году планируется, что в систему войдут еще порядка 47 тысяч военнослужащих.

Напомним, что программа военной ипотеки действует с 2007 года. С 2010 года с помощью этого инструмента разрешили покупать квартиры в новостройках.

Фото: yarnovosti.com

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