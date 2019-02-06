По программе военной ипотеки получено более 1% жилищных кредитов в России﻿

Военная ипотека занимает чуть более 1 % рынка жилищного кредитования Российской Федерации, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".
По словам главы ФГКУ "Росвоенипотека" Константина Ярославцева, российские банки выдали в 2018 году участникам программы военной ипотеки 36 млрд рублей. Это более 1 процента всего рынка ипотеки.
В прошлом году было заключено чуть более 21 тыс. договоров целевого жилищного займа, отметил Ярославцев.
Общий объем задолженности, который обслуживается за военнослужащими, составляет почти полтриллиона рублей. Это почти 7 процентов от общей задолженности по ипотеке в стране.
По данным на конец года сейчас участники программы приближаются к цифре включенных активных участников в реестр. Это полмиллиона военнослужащих, по которым ведутся активно счета по накоплению средств для приобретения жилья. В прошлом году включилось в реестр 52 тысячи. В 2019 году планируется, что в систему войдут еще порядка 47 тысяч военнослужащих.
Напомним, что программа военной ипотеки действует с 2007 года. С 2010 года с помощью этого инструмента разрешили покупать квартиры в новостройках.
Фото: yarnovosti.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму
|Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий
|"Деревянная ипотека" в России объявлена провальной
|Военная ипотека vs долгострой: достроят ли ЖК "Высокие Жаворонки"?
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.