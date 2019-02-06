Спрос на элитное жильё в Москве в 2019 году резко упадёт - прогноз

Данные аналитиков о продажах элитного жилья в Москве по итогам 2018 года свидетельствуют о рекордных показателях, говорится в исследовании компании Kalinka Group. Но в 2019 году результаты будут далеко не такими впечатляющими.

Как отмечают эксперты, в 2018 году на первичном рынке элитной жилой недвижимости столичного мегаполиса были заключены около 950 сделок. Это более чем на треть превысило результаты 2017 года. Сумма сделок, согласно оценкам аналитиков, составила порядка 70 млрд рублей.

Аналитики это объясняют вовсе не ростом экономики или улучшением политической ситуации. Речь идет скорее о резком увеличении количества новостроек, вышедших в продажу. Именно это и породило ажиотажный спрос за счёт скидок и низких цен на старте реализации проектов.

По прогнозам экспертов, в течение 2019 года на столичном первичном рынке высокобюджетного жилья выйдут в продажу не более десяти проектов. К середине 2019 года и во второй его половине спрос начнет уменьшаться. Это также связывают с тем, что фискальная и инфляционная нагрузка на население возрастает, а ипотека — дорожает.

Фото: move. ru

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