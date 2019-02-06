Банки просят гарантий под программу субсидирования многодетных семей на селе

Банкиры предложили доработать внесенный в Госдуму законопроект о субсидировании покупки жилья многодетными семьями, пишет "Коммерсант". По мнению банковского сообщества, он не соответствует реалиям рынка.

Предложенным законопроектом предусматривается предоставить субсидии на покупку жилья семьям на селе, имеющим семь и более детей. Для получения такой субсидии необходимо сначала купить жилье в расчете не менее 18 кв. м на одного члена семьи.

Финансисты отмечают, что сейчас сельской многодетной семье заемные средства почти недоступны. В связи с этим они вряд ли смогут заключить договор с банком до оформления субсидии. Помимо этого, приобретаемое жилье в сельской местности скорее всего не станет качественным залогом для банка. А доходы таких семей недостаточные.

Для того, чтобы проект работал потенциальный клиент должен сначала обеспечить гарантии выплаты субсидии по ипотеке. Так сейчас, например, обстоит дело с сертификатом на материнский капитал.

Документ планируется рассмотреть и доработать в профильном комитете Госдумы, отмечает издание.

Фото: comrealty. biz

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